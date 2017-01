Cagliari: Padoin pronto al rientro

ROMA, 25 GEN - Simone Padoin è pronto a tornare in campo contro il Bologna dopo l'infortunio. "Con i problemi muscolari - spiega il centrocampista del Cagliari - bisogna navigare un po' a vista, ma sicuramente le cose stanno andando molto meglio". L'ex juventino, d'altronde, è già in clima partita. "Stiamo preparando al meglio la sfida di domenica - assicura - Loro giocano con il nostro stesso schema: per questo saranno importanti gli uno contro uno". Obiettivo? "Vincere la partita - risponde - Ma è quel che dovremmo sempre fare in casa, così come in trasferta, innanzitutto per conquistare al più presto i punti che servono per la salvezza". Ma finora lontano dal Sant'Elia le cose non sono andate così bene. "Stiamo rispettando gli obiettivi prefissati - osserva - Tolte alcune partite, non ci possiamo lamentare. Per il futuro, penso che dalle ultime sconfitte con Milan e Roma possano nascere i presupposti per qualche vittoria in trasferta. Ci vuole coraggio, che spesso ti danno i risultati. E ho notato ampi miglioramenti".