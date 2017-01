Torino: Zappacosta fuori 15-20 giorni

ROMA, 25 GEN - Il Torino perde per 15-20 giorni Davide Zappacosta. Il terzino, infortunatosi nella sconfitta con il Bologna, ha riportato una "minima lesione al retto femorale" della coscia destra. Questo, secondo quanto riferito dal sito web del club granata, l'esito della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi il giocatore. Salterà dunque le gare casalinghe con Atalanta, sua ex squadra, e Pescara e la trasferta ad Empoli. Al suo posto si scalda De Silvestri, partito titolare nelle gerarchie di Mihajlovic che lo aveva voluto con sé e poi scavalcato proprio da Zappacosta (da quest'anno anche in Nazionale).