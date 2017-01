Napoli: subito finiti biglietti Madrid

ROMA, 25 GEN - Sono finiti in due ore i circa duemila biglietti messi in vendita oggi sul web dal Napoli per il settore ospiti del Santiago Bernabeu in occasione della gara contro il Real Madrid. La vendita dei tagliandi è partita alle 10 ed ha avuto problemi tecnici visto che il sito web ha dovuto gestire circa 8.000 utenti che contemporaneamente cercavano di acquistare i biglietti. Il problema, riferiscono fonti del Napoli, è stato poi risolto e in due ore i biglietti sono terminati. Finiti da tempo anche gli altri duemila biglietti messi a disposizione dell'agenzia di viaggi convenzionata con il Napoli che li ha venduti insieme ai pacchetti con volo e pernottamento a Madrid. Ma dai tour operator trapela che sarebbero quasi diecimila i tifosi azzurri che hanno prenotato un volo per Madrid in quei giorni, segno che molti tifosi hanno acquistato i tagliandi per altri settori dal sito web del Real. Ieri, intanto, sono terminati anche i 5.000 biglietti che erano rimasti per la gara di ritorno al San Paolo del 7 marzo.