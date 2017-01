Dilettanti: sabato assemblea elettiva

ROMA, 25 GEN - È in calendario per sabato a Fiumicino (Roma) l'assemblea ordinaria elettiva della Lega nazionale dilettanti. All'odg il rinnovo delle cariche relative al prossimo quadriennio, con i delegati chiamati all'elezione del presidente, del suo vicario e dei tre vicepresidenti di area. Cosimo Sibilia è il candidato per la carica di presidente; Ermelindo Bacchetta per quella di vicario; Florio Zanon, Fabio Bresci e Sandro Morgana rispettivamente per i ruoli di vicepresidente delle aree Nord, Centro e Sud.