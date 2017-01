Atalanta: Cristante atteso in serata

ROMA, 25 GEN - È ormai cosa fatta il trasferimento in prestito dal Benfica all'Atalanta del centrocampista Bryan Cristante, 22 anni a marzo, fino al giugno 2018 con diritto di riscatto. Il giocatore, dall'inizio della stagione al Pescara dopo 6 mesi al Palermo, è atteso in serata a Bergamo. Con le giovanili del Milan (insieme al ritrovato Andrea Petagna), Cristante ha vinto il campionato nazionale Giovanissimi nel 2010 e quello Allievi nel 2011, più una Viareggio Cup nel 2014 (sotto la guida di Filippo Inzaghi). Con Massimiliano Allegri arrivarono la promozione in prima squadra e l'esordio da professionista in rossonero neanche 17enne, il 6 dicembre 2011, nel 2-2 di Champions League in casa del Viktoria Plzen; in campionato, invece, prima assoluta in Chievo-Milan del 10 novembre 2013 (0-0) e primo (e finora unico) gol proprio all'Atalanta nel 3-0 del 6 gennaio 2014. Fra le esperienze dell'interno di centrocampo, impiegabile anche come regista basso, ci sono infine Campionato e Coppa di lega portoghesi nel 2014/'15.