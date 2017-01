Milan: intesa con il Watford per Niang

ROMA, 25 GEN - M'Baye Niang è vicino al trasferimento dal Milan al Watford in prestito con diritto di riscatto. Per concludere l'operazione manca solo l'accordo economico fra l'attaccante francese e il club inglese di Giampaolo Pozzo, allenato da Walter Mazzarri. Il Milan ha infatti già trovato con il Watford un'intesa sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, una soluzione avallata anche dalla cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports, in procinto di concludere l'acquisto del club rossonero.