Genoa: dal Palermo arriva Hiljemark

ROMA, 25 GEN - Nuovo rinforzo per il Genoa: la società rossoblù si è accordata con il Palermo per l'arrivo del centrocampista Oscar Hiljemark, battendo la concorrenza del Torino. Il nazionale svedese, già vicino ai rossoblù nel 2015, arriva in prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Al Palermo ha giocato in una stagione e mezza 53 gare, segnando 4 gol. Hiljemark sarà a Genova domani.