Empoli: acquistato lo sloveno Zajc

ROMA, 25 GEN - L'Empoli ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Miha Zajc, centrocampista offensivo classe '94, dall'Olimpia Lubiana. Lo sloveno ha firmato un contratto fino al 2021 e già questo pomeriggio è sceso in campo al Castellani per il primo allenamento con la squadra di Giovanni Martusciello. L'Empoli ha concluso ieri anche l'operazione per l'arrivo del difensore Nikola Pejovic, serbo classe '98, che si aggregherà alla Primavera. Pejovic arriva dallo Zemun dopo aver giocato nelle giovanili della Stella Rossa.