Lulic, torniamo con i piedi per terra

ROMA, 25 GEN - "C'è un approccio diverso rispetto a qualche gara fa. Ognuno di noi deve darsi delle spiegazioni e continuare a lottare per la maglia e i tifosi. Dobbiamo scendere con i piedi per terra e ripartire tutti uniti per conquistare il nostro obiettivo, che è tornare in Europa". Lo dice Senad Lulic che nella conferenza stampa infrasettimanale ha analizzato la sconfitta con la Juventus, in vista del suo ritorno in campo sabato contro il Chievo dopo aver scontato la squalifica. "Per me è difficile parlare perché non c'ero - spiega il centrocampista bosniaco - ma andare a Torino per vincere non è semplice per nessuno. Ci voleva la gara perfetta e non l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare di più e ripartire già da domenica contro il Chievo: un avversario tosto". Lulic ha anche avuto modo di rispondere a chi gli chiedeva conto delle frasi offensive all'indirizzo di Ruediger dopo il derby perso: "Ho saltato Crotone, Natale e Santo Stefano… Poi anche la Juventus", ha detto sorridendo.