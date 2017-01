Niente Barça,Coutinho resta al Liverpool

ROMA, 25 GEN - Altri cinque anni al Liverpool: la firma del nuovo contratto di Philippe Coutinho mette fine - almeno per ora - alle voci di cessione del brasiliano, che davano il Barcellona in pole position. Coutinho, arrivato in Premier League dall'Inter nel 2013, è diventato giocatore simbolo dei Reds (34 gol in 163 partite), guadagnandosi anche la convocazione nella sua nazionale. "Ho firmato questo nuovo contratto perchè voglio rimanere a lungo qui", le parole del brasiliano, la cui foto al tavolo della firma con il tecnico Jurgen Klopp campeggia sul sito del club. "Qui sono felice, perche' dal primo giorno mi hanno accolto a braccia aperte e mi hanno fatto sentire il loro affetto. Secondo i media inglesi, Coutinho diventerà dal 1° luglio il giocatore con lo stipendio più alto nel Liverpool: il suo ingaggio sarà di 150 mila sterline a settimana, quasi 6 milioni di sterline l'anno. Nel nuovo contratto non vi sarebbe una clausola rescissoria.