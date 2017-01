Match-fixing, il Crotone a lezione

CROTONE, 24 GEN - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", realizzato dalla Lega Serie A con Sportradar, in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa oggi a Crotone, per una giornata di formazione a 360 gradi sul match-fixing. Prima squadra e giovanili del club hanno partecipato insieme allo staff tecnico e ai dirigenti, ai workshop di formazione condotti dall'avvocato Marcello Presilla, responsabile per l'Italia di Sportradar AG - società, partner Uefa, specializzata nell'analisi e monitoraggio dei flussi di scommesse e nella lotta alle frodi sportive - che ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Durante gli incontri sono stati tracciati gli identikit dei 'fixers', i criminali che agganciano i giocatori intrappolandoli nelle truffe, attraverso tecniche di adescamento che sfociano anche in ricatti e minacce pregiudicando il futuro e la credibilità degli atleti e del calcio.