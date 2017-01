Genoa,da oggi allenamenti a porte chiuse

GENOVA, 24 GEN - Il pareggio con il Crotone che segue le quattro sconfitte consecutive in campionato e la conseguente contestazione dei tifosi hanno lasciato il segno in casa Genoa. Dopo aver annullato il lunedì di riposo con la squadra in campo già ieri al Signorini, la società rossoblù ha deciso da oggi che tutte le sedute di allenamento si terranno a porte chiuse. Con appena due punti nelle ultime sette gare, escludendo il prosieguo della sfida con la Fiorentina, la squadra di Ivan Juric è scivolata al quint'ultimo posto e deve fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo per la sfida di domenica con la Fiorentina al Franchi. Contro i viola infatti oltre all'infortunato di lungo corso Veloso mancheranno anche lo squalificato Cataldi e l'altro infortunato Rigoni.