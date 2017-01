Palermo: club dispiaciuto per Corini

ROMA, 24 GEN - "Mi è dispiaciuto per la scelta di Corini, si era instaurato un buon rapporto. È una persona seria, in questi pochi giorni ho visto che ha ottime qualità". Lo ha detto il ds del Palermo Nicola Salerno commentando le dimissioni di Eugenio Corini. La settimana scorsa era stato proprio Salerno a convincere il presidente Maurizio Zamparini a rinnovare la fiducia al tecnico. "Lui avrebbe voluto un lavoro finalizzato anche in prospettiva - ha spiegato il ds - ma in questo momento nessuno può dare garanzie sul futuro: ci sono altri problemi da risolvere, anche perché non abbiamo ancora alzato bandiera bianca (in chiave salvezza, ndr)". Il club cerca ora un nuovo tecnico. "Ballardini probabilmente non è convinto della situazione - ha proseguito Salerno - Il Palermo ha iniziato male, ma a volte qualche risultato dà la svolta, come per il Cagliari, la cui salvezza partì da un match con il Napoli. Abbiamo fatto una buona gara con l'Inter, ma c'è stata quella disattenzione difensiva. C'era anche un rigore per noi".