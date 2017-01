Juve: col Milan Marchisio ancora fuori

ROMA, 24 GEN - "Difficilmente Marchisio sarà della partita: non si è allenato con la squadra fino a ieri". Massimiliano Allegri quasi sicuramente dovrà fare a meno del suo regista anche domani sera, nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. "Da quando è rientrato le cose vanno per il meglio - aggiunge il tecnico della Juventus - ma un momento di difficoltà muscolare è prevedibile". Non partirà dall'inizio, invece, Marko Pjaca, "un predestinato che farà un'ottima carriera", mentre un punto di riferimento sarà ancora una volta Kwadwo Asamoah, reinventato terzino sinistro dal tecnico: "Un giocatore straordinario, con una tecnica importante in un ruolo fondamentale nel calcio di oggi". Decisivo nelle ultime partite, infine, il ruolo di Miralem Pjanic, "che predilige fare il mediano", precisa Allegri: che parta trequartista o meno, "la sua posizione è quella".