Allegri,per vincere dare più del massimo

TORINO, 24 GEN - "Per vincere il campionato bisogna pedalare e alzare l'asticella della qualità del gioco. E per arrivare in fondo e per cercare di giocarci la Champions alla pari si deve anche essere più spregiudicati, abbinare la rabbia in difesa alla qualità nella costruzione del gioco". Allegri, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia, spazia sul futuro bianconero. "Quando si va avanti in Champions - ha detto il tecnico bianconero - trovi avversari che fanno passare la palla in 30 centimetri, devi riuscirci in 25.