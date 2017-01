Montella, spero Juve arrabbiata...

CARNAGO (VARESE), 24 GEN - Dopo averla battuta due volte in campionato e Supercoppa italiana, Vincenzo Montella sa che non sarà semplice completare il tris con la Juventus nei quarti di coppa Italia. "Mi auguro che i giocatori della Juve siano arrabbiati, perché di solito in quei casi si è meno lucidi. Ma temo che siano esperti e bravi da saper mantenere l'equilibrio. E' una partita stimolante" ha detto l'allenatore del Milan alla vigilia della trasferta di Torino, sottolineando che la sconfitta di sabato contro il Napoli ha messo in ombra la prestazione. "La partita ci ha lasciato un pò di amarezza: contro una delle squadre che gioca il calcio migliore d'Europa, abbiamo giocato alla pari, con una supremazia territoriale netta, e tenendo baricentro più alto - ha spiegato. Abbiamo avuto numeri superiori in ogni aspetto, a parte il risultato. Questa mentalità dobbiamo portarcela dietro. Domani sarà difficilissimo contro una Juve quasi imbattibile ma vogliamo giocarci le nostre chance".