Palermo, Corini verso l'addio

PALERMO, 24 GEN - Sfiduciato dalla società e senza rinforzi in arrivo, Eugenio Corini preferisce lasciare Palermo. Manca ancora l'ufficialità, ma il tecnico ha preso la sua decisione. Difficilmente il ds Nicola Salerno riuscirà a fargli cambiare idea. A questo punto, il presidente Maurizio Zamparini proverà a richiamare nuovamente Davide Ballardini, anche se i contatti avuti in questi giorni non sono stati positivi. In alternativa, si virerà su un traghettatore, vista la situazione ormai compromessa per la salvezza.