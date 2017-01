Ventura, poco tempo per crescere giovani

ROMA, 24 GEN - "Abbiamo molti giovani interessanti e c'è la possibilità di fare qualcosa di più importante rispetto a quanto si possa immaginare oggi, perché c'è un mix tra esperti e giovani che mi rende molto fiducioso". Lo ha detto il ct della Nazionale Gian Piero Ventura nel programma di Mediaset "Tiki Taka", precisando tuttavia che per puntare sui giovani in azzurro c'è poco tempo a disposizione. "In un club - ha spiegato Ventura- hai la possibilità di far crescere un giocatore; in Nazionale devi solo far risultato ed è per questo che ho organizzato degli incontri con i giovani: per avvicinarli alla maglia azzurra e far sì che il passaggio non sia troppo traumatico". Puntuale, poi, una domanda su Mario Balotelli. "Come calciatore - ha risposto Ventura - nessuno l'ha mai messo in dubbio: ha qualità indiscutibili. Se è stato messo in discussione, è stato per altri fattori, non tecnici ma comportamentali. Il problema deve risolverlo lui con se stesso. In futuro andrò a vedere un paio di sue partite e gli parlerò".