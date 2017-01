Milan, per Deulofeu visite e firma

MILANO, 23 GEN - Visite mediche, firma del contratto e primo approccio all'ambiente di Milanello. E' cominciata l'avventura al Milan di Gerard Deulofeu, anche se non c'è ancora l'ufficialità del trasferimento dall'Everton in prestito secco fino a giugno. In mattinata l'attaccante esterno spagnolo classe 1994 ha sostenuto le consuete visite mediche, poi a Casa Milan ha firmato il contratto, quindi si è trasferito a Milanello per conoscere il suo nuovo allenatore, Vincenzo Montella, e la sua nuova squadra, impegnata mercoledì nei quarti di coppa Italia contro la Juventus.