Premier:Mason operato al cranio, stabile

ROMA, 23 GEN - E' in condizioni stabili Ryan Mason, il giocatore dell'Hull City, vittima ieri di un violento scontro testa a testa con Cahill che gli ha procurato la frattura del cranio e che è stato operato nella notte. Lo fa sapere in un comunicato il club di Kingston upon Hull. Mason, ricoverato al reparto di neurochirurgia del St.Mary Hospital, era stato portato fuori dal campo in barella con la maschera d'ossigeno e subito trasportato in ospedale. "Ryan è in condizioni stabili e dovrebbe rimanere in ospedale per i prossimi giorni - si legge nel comunicato dell'Hull City - Il club esprime il proprio sincero ringraziamento per l'ottimo e veloce intervento volto a curare Ryan, sia al Pronto Soccorso che nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale St Mary". Tantissimi i messaggi di solidarietà postati via social dai club inglesi e dai giocatori.