Donadoni elogia Destro, anche senza gol

ROMA, 23 GEN - Al tecnico del Bologna Roberto Donadoni non dispiace che il suo attaccante Mattia Destro non segni "se gioca sempre come ha fatto ieri e nelle ultime partite". Lo ha detto lo stesso tecnico degli emiliani intervenuto a 'Radio anch'io sport'. "La partita di Destro ieri -ha aggiunto Donadoni- è stata estremamente positiva, è vero che non ha segnato, ma ha distribuito palloni importanti, ha portato palla, ha difeso. L'ho detto anche a lui, se continui con questa intensità e voglia, il gol lo fai. E anche se non lo fai, per me è sufficiente. Quando dico che credo più io in lui di quanto lui creda in sè stesso, dico il vero. Il calcio è fatto di tante componenti, se Destro mantiene questo trend, anche se non segna, a me va benissimo".