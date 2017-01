Pioli, Messi all'Inter? club dice verità

ROMA, 23 GEN - Messi all'Inter sarebbe un sogno, ma il tecnico nerazzurro Stefano Pioli resta con i piedi per terra. "Se i dirigenti della società dicono che è un sogno che non si potrà realizzare, credo dicano la verità" ha detto Pioli. "Con molta onestà e sincerità -ha aggiunto il tecnico- non bisogna prendere in giro nessuno. Io penso a allenare la squadra, poi ci sarà chi pensa a fare grande l'Inter del futuro". "All'Inter -ha aggiunto Pioli- ho trovato tanta concretezza. C'è una proprietà nuova e lontana nei km, ma vicina nel nostro lavoro quotidiano e si stanno gettando le basi per un buon presente e un ottimo futuro. C'è molta attenzione e molta cura dei particolari e voglia di crescere insieme. Le grandi disponibilità economiche del club ci responsabilizzano. Ma noi dobbiamo essere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Sul presente e sulle nostre prestazioni. La proprietà è importante e ci sostiene. E darà all'Inter un ottimo futuro".