Empoli: Donatelli "Abbiamo dato tutto"

PESCARA, 22 GEN - Squalificato Massimo Oddo, a parlare per il Pescara è oggi l'allenatore in seconda Marcello Donatelli: "I ragazzi hanno dato tutto - spiega dopo il ko casalingo contro il Sassuolo - perchè sono rimasti molto colpiti dalla tragedia di Rigopiano e avrebbero voluto dare almeno questa piccola gioia alla comunità abruzzese". Il Pescara è a 12 punti dall'Empoli quart'ultimo in classifica, ma secondo Donatelli i giochi non sono chiusi. "Se ci crede il Crotone, che ha pareggiato a Genova e a ha solo un punto più di noi - afferma l'allenatore in seconda - non vedo perchè non dovremmo crederci noi, che abbiamo anche una partita da recuperare. Realisticamente è difficile, il distacco è grande - rimarca il tecnico - ma noi non molliamo".