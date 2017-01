Hamsik "Vittoria da grande squadra"

(ANSA) NAPOLI, 22 GEN - "Siamo entrati bene in partita, potevamo anche fare un altro gol e chiudere la gara, ma abbiamo vinto e questo conta". Lo ha detto Marek Hamsik commentando sul suo sito web ufficiale la vittoria del Napoli sul campo del Milan. Hamsik, ricordando anche l'impegno di martedì in Coppa Italia contro la Fiorentina, sottolinea: "I tre punti ci sono costati un sacco di energie - ha aggiunto Hamsik - ma abbiamo mostrato nuovamente che siamo una grande squadra. Siamo felici, vincere a Milano è difficile ma ci siamo riusciti. Stiamo facendo bene in questo 2017, guardiamo solo a noi stessi e poi vedremo alla fine dove saremo".