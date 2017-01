Pioli, Champions non dipende solo da noi

ROMA, 22 GEN - "La classifica è sempre più bella ma anche le altre stanno correndo. Dobbiamo vincere il più possibile e poi vedere dove saremo, con la consapevolezza che per entrare in Champions non dipende solo da noi". Così il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, nel dopo-partita di Palermo. "Noi dobbiamo continuare così per rendere decisivi gli scontri diretti - aggiunge il tecnico - Ogni vittoria è sempre molto bella. Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile". Pioli spiega poi i motivi dell'espulsione: "Sono uscito dalla mia rea tecnica ma il gioco era fermo. Quando ho visto il secondo giallo ad Ansaldi sono andato a chiedere spiegazioni, pensavo che a gioco fermo potessi uscire dall'area tecnica, invece no. Ho sbagliato e ho pagato. Il rosso ad Ansaldi? Ha fatto fallo ma non meritava il giallo. La palla è a metà e tutti e due sono andati per prendere la palla, secondo me non c'era l'intenzione e quindi non meritava il cartellino".