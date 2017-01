Tare vede bella carriera per Milinkovic

ROMA, 22 GEN - "Milinkovic-Savic è cresciuto tantissimo" e farà "una carriera importante". Così il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ai microfoni di Premium Sport. E alla domanda di un possibile interese della Juventus per l'attaccante, risponde "è la prima volta che sento questa cosa: è cresciuto tantissimo, ma ha ancora ampi margini e in questo momento deve solo pensare a stare tranquillo. È fuori discussione che farà una carriera importante. Noi stiamo facendo bene, ma siamo solo a metà: l'obbligo è dare continuità". Dal ds biancocelesti complimenti anche per Felipe Anderson: "l'anno scorso ha un pò sofferto la concorrenza, ma è uno dei migliori esterni del campionato italiano e da lui ci aspettiamo molto".