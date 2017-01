Juve, con la Lazio inedito 4-2-3-1

TORINO, 22 GEN - Mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri, che cambia volto alla sua Juventus per affrontare la Lazio con una formazione super-offensiva. Per la prima volta partono insieme dall'inizio Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain, in un inedito 4-2-3-1. Davanti alla difesa, con Khedira, c'è Pjanic, anche lui giocatore votato all'attacco. In difesa, davanti a capitan Buffon, c'é Asamoah al posto dello squalificato Alex Sandro, con Lichtsteiner sulla destra e la coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini.