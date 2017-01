Viola: Della Valle "Felici per Kalinic"

FIRENZE, 21 GEN - ''Bravo Nikola, siamo felici che sia rimasto con noi''. Così Andrea Della Valle attraverso il sito ufficiale della Fiorentina ha voluto esprimere la soddisfazione per la decisione dell'attaccante croato di respingere le avance milionarie dei cinesi del Tianjin e rimanere nel club viola cui è legato fino al 2019. ''Siamo felici soprattutto perché di fronte a un'offerta che sembrava irrinunciabile - ha continuato il patron viola - lui ha dimostrato il suo valore umano, di cui non abbiamo mai dubitato, la serietà professionale e attaccamento alla nostra maglia. Bravo Nikola!''. Il giocatore ha seguito i compagni a Verona, per la gara con il Chievo, perché squalificato: tornerà a disposizione per la sfida di martedì prossimo al San Paolo con il Napoli valida per i quarti di Coppa Italia.