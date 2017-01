Genoa: salta assemblea

GENOVA, 21 GEN - Non si è tenuta l'attesa assemblea straordinaria dei soci del Genoa prevista questo pomeriggio e convocata per ricapitalizzare la società dopo le perdite di gestione che avevano superato di oltre un terzo il capitale sociale riducendo quest'ultimo al di sotto del minimo legale. L'assenza dell'azionista di maggioranza, la Fingiochi di Enrico Preziosi e della Fondazione Genoa, che detiene una quota del 25%, ha portato al non raggiungimento "del quorum costitutivo e deliberativo" come ha spiegato l'amministratore delegato Alessandro Zarbano. Ma le cessioni di Pavoletti e di Rincon hanno inoltre generato plusvalenze tali da non obbligare più i soci ad una ricapitalizzazione e dunque "ci sarà nel giro dei prossimi 2/3 mesi la consueta assemblea per l'approvazione del bilancio".