Martusciello "ora Empoli dia continuità"

EMPOLI (FIRENZE), 21 GEN - "L'obiettivo è dare continuità alle prestazioni e ai risultati. L'Udinese ha un sistema di gioco completamente differente rispetto alla Samp. Dovremo avere un grande impatto sulla partita, va affrontata nel modo giusto. E i margini di miglioramento sono tanti". Giovanni Martusciello, alla vigilia della gara coi bianconeri, ha cercato di dare al suo Empoli la visione di una gara completamente diversa da quella pareggiata a Genova. L'assenza di Diousse a metà campo, squalificato "non cambierà il nostro atteggiamento. Buchel si allena da 20 giorni in questa posizione, ho fatto una scelta in questo senso per migliorare le sue reazioni. Jose' Mauri può fare anche quello, ma è cresciuto anche come interno. C'è un ballottaggio, staremo a vedere".