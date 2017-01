Rastelli, a Roma serve partita perfetta

CAGLIARI, 21 GEN - La sfida degli ex in gran forma: Nainggolan da una parte e Borriello dall'altra si candidano ad essere i protagonisti della sfida all'Olimpico tra Roma e Cagliari. Per i rossoblù la più classica delle partite senza nulla da perdere. Rastelli fa una richiesta: "Serve la partita perfetta". Impresa ancora più difficile se si tiene conto che mancheranno due pedine fondamentali per il centrocampo: Padoin e Di Gennaro. In difesa squalificato Capuano, torna Bruno Alves. Il tecnico rossoblù per il settore centrale ha un Faragò in più. "È sempre difficile - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa - trovare a gennaio un giocatore già pronto, ma Paolo lo è, ha sempre giocato e ha fatto vacanze lunghe in coincidenza con il riposo del campionato di B. È in buone condizioni. Farò fatica a scegliere undici giocatori e mandare gli altri in panchina. Meriterebbero di giocare tutti, farò le scelte in base alle caratteristiche della partita". Out il neo acquisto Gabriel per infortunio.