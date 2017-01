Torino: Mihajlovic lascia a casa Maxi

TORINO, 21 GEN - Niente Bologna per Maxi Lopez. Dopo le critiche in conferenza stampa - "la lavatrice c'è ancora..." -, Sinisa Mihajlovic a sorpresa non ha convocato l'attaccante, candidato numero uno a sostituire lo squalificato Belotti. Per l'argentino, a questo punto, potrebbero aprirsi le porte del mercato. Al suo posto, al centro dell'attacco, la scelta è ora su Boyè o Iturbe.