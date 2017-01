Lazio: Inzaghi "Juve? Non è impossibile"

ROMA, 21 GEN - "Di impossibile non c'è nulla nel calcio. Troviamo una squadra che ha vinto le ultime 28 partite in casa e da parte nostra ci sarà il massimo rispetto. Sarà più difficile del solito ma secondo me possiamo fare la nostra partita". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di domani allo Juventus Stadium. "Troveremo una Juve ferita per l'ultima sconfitta a Firenze. Andremo a giocarcela a viso aperto". "La corsa Champions? Siamo in ballo e vogliamo ballare fino alla fine", prosegue Inzaghi, che sulle differenze che separano la sua squadra dalla Roma precisa: "Tra noi e loro c'è la differenza del derby, perso non meritandolo".