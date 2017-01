Spalletti "Nainggolan vale quanto Pogba"

ROMA, 21 GEN - Alla vigilia della sfida con il Cagliari Luciano Spalletti ha ribadito il proprio punto di vista sul mercato, ovvero si compra solo se arriva qualcuno in grado di fare la differenza: "Se capita si prende un giocatore di livello, se non capita rimaniamo competitivi. Nella nostra rosa non siamo in pochi, siamo nelle condizioni di affrontare il periodo difficile. Quanto vale Nainggolan? Quanto Pogba. Radja è un calciatore completo, fa parte di una razza forte. Ma questa razza è diffusa nella mia squadra".