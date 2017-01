Spalletti "la Roma fa sul serio"

ROMA, 21 GEN - "Se ho la sensazione di essere più vicino alla Juventus, non solo in termini di classifica? Io di sensazione ne ho solo una: noi facciamo sul serio, i nostri calciatori vogliono fare sul serio, e anche la gente se ne è accorta". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia dell'impegno all'Olimpico dei giallorossi contro il Cagliari. "Questa cosa si respira quando si va fuori da qui - dice ancora -, lo conferma che molti tifosi fossero al loro posto con la Sampdoria. Ma anche se non ci fossero stati loro, lo si percepisce. Ti costringono a fare tutto per la Roma". "Siamo una squadra seria che fa le cose sul serio", conclude l'allenatore.