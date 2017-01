Affaticamento per Marchisio,niente Lazio

TORINO, 21 GEN - "Marchisio ha un affaticamento muscolare. Niente di grave, mercoledì c'è...". Massimiliano Allegri spiega così l'assenza del centrocampista tra i convocati della Juventus per la sfida di domani contro la Lazio. Nell'elenco figura invece Dani Alves, al rientro dopo la frattura del perone sinistro di fine novembre. "Vista l'assenza di Alex Sandro, se dovesse servire, potrebbe essere a disposizione per una mezzora", spiega il tecnico bianconero, che in difesa giocherà con "Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner e Asamoh", mentre a centrocampo "il dubbio è Pjanic, se farlo giocare in attacco o nei tre in mezzo".