Spalletti, Cagliari vedrà Roma cresciuta

ROMA, 21 GEN - "Il pari allo stadio Sant'Elia come il rammarico più grande finora nella stagione? Noi abbiamo tratto degli insegnamenti da quel risultato, siamo cresciuti dopo. E ora vogliamo fare vedere al Cagliari che non siamo più quelli lì". Così Luciano Spalletti alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la formazione sarda. "Troveremo un Cagliari in salute, Rastelli è un tecnico emergente e di qualità. Hanno giocatori di livello internazionale, però noi vogliamo fargli vedere che siamo migliorati" aggiunge il tecnico giallorosso, prima di soffermarsi sulla ossessione per la vittoria che si respira ora a Trigoria: "Io non ho fatto niente, sono i calciatori ad essere professionisti seri, lavorano in maniera corretta e devono saper riconoscere i momenti della loro carriera. E questo è un momento importante perché giocare nella Roma è una cosa importante - sottolinea -. Sanno poi che si chiamano momenti perché passano velocemente".