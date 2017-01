Catania: ingaggiato portoghese Tavares

CATANIA, 20 GEN - Un rinforzo in attacco per il Catania. Ceduto Paolucci all'Ancona, la società rossazzurra puntella il reparto offensivo con il portoghese Diogo Tavares, prelevato dal Catanzaro in prestito con diritto di riscatto. Classe '87, Tavares nel campionato in corso ha totalizzato 18 presenze e 2 reti con la squadra calabrese. Il nuovo acquisto degli etnei ha vissuto la sua migliore stagione a Messina, nel 2015-2016, siglando 10 gol in 27 incontri. Tavares, che ha già sostenuto il primo allenamento agli ordini del tecnico Rigoli, è regolarmente a disposizione per la trasferta del Catania a Fondi, in programma lunedì sera.