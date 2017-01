Milan chiude per Deulofeu,prestito secco

MILANO, 20 GEN - Il Milan si è sostanzialmente assicurato Gerard Deulofeu in prestito per i prossimi sei mesi. L'ad rossonero Adriano Galliani in serata ha definito con l'Everton l'operazione accordandosi per un prestito secco oneroso (si parla di una cifra attorno al mezzo milione di euro) fino al 30 giugno 2017, una formula che nei giorni scorsi il club inglese aveva respinto, inducendo il Milan a presentare ieri una proposta per il prestito con diritto di riscatto. L'attaccante esterno spagnolo, classe 1994, è atteso nei prossimi giorni a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.