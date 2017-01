Atalanta: Gasp squalificato, parla vice

BERGAMO, 20 GEN - Era già capitato che Gian Piero Gasperini si facesse sostituire in panchina dal suo vice Tullio Gritti, ma mai nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di campionato. L'allenatore dell'Atalanta, che aveva dovuto cedere il posto al collaboratore a Pescara il 26 ottobre scorso dopo aver rimediato la squalifica nel turno precedente in casa con l'Inter, stavolta gli lascia anche l'incombenza del prepartita con la Sampdoria. Gasperini, recidivo perché alla terza espulsione, ma per la prima rimediata alla terza giornata con il Torino se l'era cavata soltanto con l'ammonizione del giudice sportivo, è stato fermato due turni con ammenda di 5 mila euro per insulti al quarto uomo Gianluca Vuoto di Livorno e all'arbitro Luca Pairetto di Nichelino al 34' del secondo tempo del match di domenica scorsa in casa della Lazio.