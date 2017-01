Sarri, non firmo per il secondo posto

(ANSA) NAPOLI, 20 GEN - "Io non firmo né per il secondo posto né per qualsiasi posizione. Fermo restando che la Juve è davanti, basta leggere il bilancio". Lo ha detto Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa a Castel Volturno alla viglia della sfida al Milan. Sarri ha ricordato che "dieci anni fa avrei firmato per allenare in serie C e avrei sbagliato", spiegando che "questo è un campionato strano, in cui per rimanere in alta classifica non devi sbagliare mai e vincere gli scontri diretti. C'è una media punti impressionate da parte di 5-6 squadre e ogni partita è un banco di prova feroce, come quella di domani per noi e per il Milan".