Coppa Re: Real Sociedad-Barcellona 0-1

ROMA, 19 GEN - Il Barcellona supera il tabù Anoeta e battendo 1-0 la Real Sociedad, grazie ad un gol su rigore di Neymar nella gara di andata dei quarto di finale di coppa del Re. Un successo di misura per Messi e compagni ma importante visto che in casa della Real Sociedad i blaugrana non vincevano dal 2007. Ritorno tra una settimana al Camp Nou. Vince anche l'Atletico Madrid contro l'Eibar: al Vicente Calderon l'andata dei quarti finisce 3-0 per la formazione di Diego Simeone grazie alle reti di Griezmann, Correa e Gameiro.