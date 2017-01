Coppa Italia: 4-0 a Sampdoria, Roma ai q

ROMA, 19 GEN - La Roma ha battuto 4-0 la Sampdoria e si è qualificata per i quarti di finale di coppa Italia. Giallorossi in vantaggio nel primo tempo, al 39' con Nainggolan. Raddoppio a inizio ripresa (2') di Dzeko, al 16' El Shaarawy segna il gol del 3-0, al 90' ancora a segno Nainggolan per il 4-0 finale e doppietta del belga. Prossimo avversario della Roma, nei quarti prossimo 1 febbraio, il Cesena.