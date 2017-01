Milan stringe per Deulofeu

MILANO, 19 GEN - Il Milan prova a modificare la propria offerta all'Everton per avere l'attaccante esterno Gerard Deulofeu: non più prestito secco, ma "prestito oneroso con diritto di riscatto", ha spiegato l'ad rossonero Adriano Galliani, che nel tardo pomeriggio ha inviato al club inglese "una mail con questa ultima e definitiva offerta". "Se la accettano bene, sennò... - ha detto Galliani lasciando Casa Milan -. Noi abbiamo fatto un passo in avanti, vediamo se loro accettano".