Palermo: smentite voci su buco bilancio

PALERMO, 19 GEN - Attraverso il suo sito ufficiale il Palermo ha smentito le voci sul buco di bilancio, apparse sui quotidiani locali. "Da qualche tempo - si legge nella nota - gli organi di comunicazione, stampa e social, rappresentano che il Palermo, versando in precaria condizione economica, sarebbe prossimo al fallimento e che, addirittura, il presidente Maurizio Zamparini potrebbe consegnare la società nelle mani del sindaco. Il Palermo si ritiene gravemente danneggiato dalla diffusione di siffatte notizie, tanto più che queste non corrispondono al vero. Inoltre, appaiono ancor più pregiudizievoli per la società considerato che la loro divulgazione avviene in concomitanza allo svolgimento della campagna trasferimenti invernale e incide negativamente sui rapporti del Palermo con le altre società, gli atleti e i procuratori sportivi".