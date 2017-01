Juve: festa fan per 30 anni di Marchisio

TORINO, 19 GEN - Festa a Vinovo per Claudio Marchisio, che oggi compie 30 anni. Una data da ricordare per il centrocampista, al pari dell'accoglienza tributata al suo arrivo allo Juventus Center. Il "Principino" è stato accolto da una trentina di tifosi della Juventus, con tanto di doni: Marchisio si è intrattenuto con i suoi fan per alcuni minuti prima di entrare allo Juventus Training Center per la seduta di allenamento in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Per il bianconero tanti anche gli auguri social, tra i quali quelli del compagno di squadra Khedira.