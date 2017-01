Serie A: Napoli favorito sul Milan

ROMA, 19 GEN - Scontro in chiave Champions a San Siro, sabato sera: il Napoli, terzo in classifica, fa visita al Milan, che ha quattro punti in meno. I quotisti Snai propendono per il successo azzurro, offerto a 2,00, mentre la vittoria milanista viaggia a 3,65. Robusta la "X", a 3,60. Reduce dalla vittoria con la Juve, la Fiorentina sabato pomeriggio va ad affrontare il Chievo a Verona. Pronostico in viola su Snai, con il «2» quotato 2,25 e il segno «1» e il pareggio entrambi a 3,30.