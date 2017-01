Palermo: nuovo ds "situazione gestibile"

PALERMO, 19 GEN - "Sono contento di essere qui perché ho sempre avuto una grande considerazione del Palermo, siamo in una situazione che presenta tante difficoltà ma secondo me è ancora affrontabile". Lo ha detto il nuovo direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno, già all'opera per cercare dei rinforzi. "Bisogna trovare i giocatori giusti - ha aggiunto -, ci vuole un miglioramento alla ricerca della compattezza perché tra ora e metà marzo si decide tutto. Sono sempre stato abituato a lavorare in situazioni difficili, questo fa parte anche delle realtà in cui ho lavorato". E' grazie a Salerno se Eugenio Corini è ancora sulla panchina del Palermo. La sua è una fiducia a tempo, ma avrà almeno un paio di settimane per tentare di risollevare il Palermo. "Mi auguro che possa fare risultati - ha detto il ds - anche in un momento difficile come questo, la piazza logicamente pretende tanto e quindi bisogna rimboccarsi le maniche".