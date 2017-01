Napoli: Jorginho, campionato equilibrato

NAPOLI, 19 GEN - "Il campionato è molto bello ed equilibrato. Dovremo giocarcela fino alla fine, manca ancora tutto un girone, dunque la corsa è ancora lunga". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Jorginho parlando a Kiss Kiss Napoli della rincorsa degli azzurri a Roma e Juventus. Jorginho non vuole pensare alla Juve, ora ma concentrarsi sulla trasferta di Milano: "Non dobbiamo pensare alla Juve - ha detto - Siamo forti, dobbiamo limitare i nostri errori e pensare soltanto a noi stessi. A Milano sarà una partita non semplice, perché il Milan è ben organizzato e in casa ha qualcosa in più. Starà a noi non commettere errori e batterli. Dobbiamo abituarci a vincere sempre". Il brasiliano ha nel mirino anche la sfida alla Fiorentina di martedì in Coppa Italia: "Con la Fiorentina ci sarà un palio un trofeo, dunque servirà la spinta del pubblico perché si tratta di una partita importantissima".