Calciopoli: Tar respinge ricorsi Mazzini

ROMA, 19 GEN - Resta confermato il provvedimento sanzionatorio assunto dalla Federcalcio nei confronti dell'ex vicepresidente Innocenzo Mazzini, inibito per 5 anni e di fatto radiato nell'ambito del procedimento definito 'Calciopoli'. L'ha deciso il Tar del Lazio, i cui giudici hanno respinto due distinti ricorsi proposti da Mazzini per contestare tutti i provvedimenti sanzionatori e richiedere un risarcimento dei danni. Per il Tar, il ricorso contro la decisione del Collegio arbitrale "va dichiarato inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di controversia la cui cognizione è riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo". Per quanto riguarda poi, le altre censure, i giudici hanno ritenuto che "la sanzione della preclusione alla permanenza nella Federazione non appare affatto incongrua ed immotivata". Alla luce di ciò "la domanda risarcitoria è infondata e deve essere conseguentemente respinta".